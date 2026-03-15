¿Qué condena podría recibir Sebastián Marset en Estados Unidos?

La captura de Sebastián Marset representa uno de los golpes más significativos contra el narcotráfico internacional en los últimos años. Las autoridades estadounidenses le imputan cargos graves por tráfico de drogas y lavado de dinero a escala global.

Las investigaciones señalan que el uruguayo lideró una red que enviaba toneladas de cocaína desde Bolivia hacia puertos clave en Bélgica y Países Bajos. Entre sus operaciones más críticas destaca el envío de once toneladas de droga detectadas en Amberes durante el año 2021.

Según las autoridades norteamericanas, el esquema criminal también penetró el sistema bancario de Estados Unidos, donde se habrían blanqueado millones de dólares provenientes de sus actividades ilícitas. Por esta razón, la DEA lo incluyó en su lista de fugitivos prioritarios a partir de 2025.

Bajo la justicia federal estadounidense, Marset enfrenta un panorama legal que contempla desde varias décadas de encierro hasta la cadena perpetua. De ser hallado culpable, su destino sería una prisión de máxima seguridad diseñada para los criminales más peligrosos del mundo.

Este proceso judicial podría replicar el final de otros grandes capos latinoamericanos que terminaron sus días en el aislamiento total. Las pruebas acumuladas por las agencias de inteligencia sugieren un cierre definitivo para su estructura delictiva transcontinental.

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