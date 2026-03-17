Tres allanamientos en el Urubó y Cotoca revelan presuntos nexos con Sebastián Marset

La Fiscalía ha intensificado la búsqueda de nexos con el narcotraficante Sebastián Marset mediante la ejecución de tres allanamientos estratégicos este lunes. Estas acciones forman parte de una investigación por los delitos de tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas.

Dos de las intervenciones se concentraron en la exclusiva zona del Urubó, afectando a un domicilio particular y un complejo deportivo. Pese al despliegue, la Policía no encontró personas en los inmuebles, lo que sugiere que los objetivos pudieron ser advertidos previamente.

De forma simultánea, los agentes de la Felcn intervinieron un predio a la altura del kilómetro 34 de la carretera entre Cotoca y Pailas. En este lugar se recolectaron cámaras de vigilancia y documentos que vinculan el sitio con la salida de vuelos irregulares hacia el exterior.

Los registros históricos señalan que este último inmueble fue el escenario donde, en 2023, resultó abatida la presunta mano derecha de Marset. Las autoridades buscan determinar si la infraestructura logística continúa operativa para el servicio de organizaciones criminales transnacionales.

Durante los operativos se procedió al secuestro de material digital y evidencia física que será sometida a peritajes técnicos inmediatos. Con esta jornada, Santa Cruz cumple cuatro días consecutivos de movilización policial ininterrumpida en busca de desarticular la estructura del prófugo uruguayo.

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