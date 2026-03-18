Policía revela que Sebastián Marset usaba 10 identidades

La Policía Boliviana ha detectado el uso de más de diez identidades diferentes, entre cédulas y pasaportes, vinculadas directamente a la organización de Sebastián Marset. Según las investigaciones, estos documentos habrían sido generados por las propias instituciones encargadas de la identificación en el país.

"Tenemos dentro de esta última investigación más de 10 documentos con diferentes identidades", confirmó el comandante general Mirko Sokol sobre el alcance del fraude. El jefe policial anticipó que, conforme avance el procesamiento de datos, es muy probable que se encuentren muchos más registros falsos.

El enfoque de las autoridades ahora se centra en identificar a los funcionarios o autoridades responsables de la entrega de estos documentos oficiales. Sokol advirtió que cualquier persona implicada en facilitar estas identidades falsas será procesada según la normativa vigente por poner en riesgo al Estado.

No solo el ciudadano uruguayo utilizaba este esquema, sino que sus colaboradores extranjeros también contaban con documentación boliviana aparentemente legal. Estos elementos probatorios fueron recolectados en los recientes operativos y allanamientos realizados contra la estructura logística del criminal.

La autonomía de movimiento de la organización dependía de esta red de identidades que permitía a Marset evadir los controles fronterizos, indica la autoridad. El comandante enfatizó que estas personas deben rendir cuentas al país por la gravedad de la colaboración prestada a la organización.

Actualmente, los dispositivos electrónicos incautados están siendo analizados para rastrear la cronología de emisión de cada uno de estos diez documentos. La investigación busca determinar si hubo una orden jerárquica para dotar de legalidad la permanencia del prófugo en territorio nacional.

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