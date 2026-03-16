"Tokens", maletas en carreteras y empresas fachada: Así funcionaba el esquema de Marset

Mientras Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 34 años, comparecía hoy ante un tribunal federal en Alexandria, Virginia, los documentos judiciales desprecintados han puesto al descubierto los engranajes de su organización criminal. El esquema, liderado por Marset y operado financieramente por su socio Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias “Capitán”, no solo movía toneladas de cocaína, sino que ejecutaba un complejo proceso de "limpieza" de activos que involucraba a tres continentes.

El sistema de "fichas" y maletas en la ruta

Según la acusación del Gran Jurado, la organización no dependía únicamente de transferencias digitales iniciales. Para recolectar las ganancias de la venta de droga en Europa —principalmente en Bélgica, Países Bajos y Portugal—, Marset y Santoro utilizaban un método de recolección física de alta fidelidad:

Entregas encubiertas : Utilizaban mensajeros que entregaban maletas llenas de dinero en efectivo (generalmente euros) a un costado de carreteras públicas en Europa.

: Utilizaban mensajeros que entregaban maletas llenas de dinero en efectivo (generalmente euros) a un costado de carreteras públicas en Europa. Uso de "Tokens": Para garantizar que el dinero llegara a las manos correctas, los conspiradores utilizaban "tokens" o fichas de seguridad como código de validación entre los mensajeros y los recolectores.

Para garantizar que el dinero llegara a las manos correctas, los conspiradores utilizaban "tokens" o fichas de seguridad como código de validación entre los mensajeros y los recolectores. Colocación bancaria: Especialistas en finanzas ilícitas se encargaban de "inyectar" ese efectivo en el sistema bancario europeo para iniciar el proceso de transferencia internacional.

Empresas fachada en Sudamérica y Asia

Una vez que el dinero ingresaba al sistema bancario, Santoro tomaba el control de la logística transnacional. Para ocultar el rastro, la organización utilizó al menos siete empresas registradas bajo rubros comerciales legítimos pero totalmente inconexos.

Estas empresas, radicadas en Sudamérica y Asia, recibían los fondos mediante transferencias bancarias justificadas con *facturas falsas. El objetivo era doble: ocultar la propiedad de los activos y mezclar el dinero sucio con flujos comerciales legales.

El nodo en Estados Unidos

El rol de la justicia estadounidense surge porque el sistema financiero de ese país fue el puente principal para los movimientos de "Capitán". Santoro instruía que los fondos fueran convertidos a dólares estadounidenses y, en al menos una ocasión documentada, una transferencia fue procesada a través de un servidor de un banco corresponsal en Richmond, Virginia.

En un periodo de apenas cinco meses, la organización logró mover al menos 8 millones de dólares a través de estos bancos corresponsales en EE. UU.. Incluso se detalla que en enero de 2021, Marset y Santoro lavaron 5 millones de euros provenientes de un solo envío de cocaína que les había generado una ganancia total de 17 millones.

Cooperación internacional

La captura y extradición de Marset, quien enfrentará hasta 20 años de prisión, fue posible gracias a una coalición de agencias que incluyó a la Policía Boliviana (Unidad Nacional de Inteligencia), el Ministerio de Gobierno de Bolivia, la DEA y Europol.

Mientras Santoro ya cumple una condena de 15 años dictada en 2025, el proceso contra Marset inicia bajo estrictas medidas de seguridad, poniendo fin a años de operaciones en la sombra desde Santa Cruz hasta los puertos de Europa.

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