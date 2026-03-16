Caso Marset: Paraguay enviará agentes a Bolivia para recopilar información sobre estructura criminal

El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, informó que Paraguay prevé enviar agentes a Bolivia para recabar información sobre la estructura criminal del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, tras su reciente captura.

Según el diario ABC Color, la misión se concretará cuando se estabilice la situación operativa en territorio boliviano, donde continúan los allanamientos y las investigaciones vinculadas al caso.

Marset fue detenido el pasado viernes en el departamento de Santa Cruz y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

Rachid explicó que, por el momento, Paraguay mantiene contacto permanente con autoridades antidrogas bolivianas para acceder a información relevante para las investigaciones abiertas en su país. No obstante, señaló que el envío de agentes de la Senad se realizará cuando disminuya la intensidad de los operativos que aún se desarrollan en Bolivia.

El ministro sostuvo que la organización criminal de Marset había trasladado su base logística a Bolivia, desde donde coordinaba sus actividades ilícitas. “Ahí trasladó toda su logística e hizo su despliegue”, afirmó.

Asimismo, indicó que la captura del narcotraficante generó una desarticulación parcial de su red, aunque advirtió que todavía es prematuro afirmar que la estructura fue completamente desmantelada.

Rachid también destacó que uno de los puntos clave de la investigación será conocer el sistema de lavado de dinero utilizado por la organización, que presuntamente incluía operaciones con criptomonedas.

Finalmente, señaló que el proceso judicial contra Marset en Estados Unidos podría aportar información relevante para las investigaciones en Paraguay, especialmente sobre posibles vínculos y colaboradores dentro de la red criminal.

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