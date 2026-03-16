¿Qué se sabe de la primera audiencia de Sebastián Marset en Estados Unidos?

El narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera de 34 años, compareció este lunes ante un juez federal en el distrito este de Virginia, en Estados Unidos, en la que constituye su primera audiencia judicial tras su reciente detención y traslado desde Bolivia.

Durante esta instancia inicial, considerada un trámite procesal, las autoridades estadounidenses notificaron al acusado sobre la causa abierta en su contra y los cargos preliminares que enfrenta. Según la información inicial, la investigación apunta inicialmente a una conspiración para cometer lavado de dinero, sin que en esta etapa se hayan mencionado cargos directos vinculados al narcotráfico.

La audiencia fue realizada ante un juez federal encargado de las primeras diligencias del caso y no ante el magistrado que eventualmente podría presidir el juicio principal. Este tipo de comparecencias suele durar pocos minutos y se centra en informar formalmente al acusado sobre el proceso judicial que comienza.

El abogado Santiago Moratorio explicó al portal Subrayado que Marset comunicará al tribunal que se encuentra en proceso de contratar un equipo de abogados en Estados Unidos, que trabajará en coordinación con su defensa actual.

Las autoridades judiciales prevén que en abril se realice una segunda audiencia, esta vez ante la Fiscalía, donde se detallarán todos los cargos que podrían presentarse en contra del acusado y se definirá el cronograma del proceso judicial.

En esa etapa también se establecerán las instancias posteriores del caso, que incluyen la presentación de pruebas, audiencias previas y el eventual juicio. De acuerdo con estimaciones iniciales, el proceso podría extenderse durante este 2026 antes de llegar a una instancia final en tribunales.

Marset, conocido en el mundo del crimen organizado como el “Rey del Sur”, fue detenido el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tras varios meses prófugo y buscado por distintas autoridades internacionales.

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