¿Colabora con la justicia? Marset no se acogió al derecho al silencio, según el Gobierno

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset estaría brindando declaraciones ante autoridades de Estados Unidos y no se habría acogido al derecho al silencio tras su captura en Bolivia y posterior expulsión, informó el viceministro de Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

La autoridad señaló que, según información preliminar, el acusado estaría colaborando con las investigaciones que se desarrollan en territorio estadounidense.

“Tenemos información de que sí está dando declaraciones. Estados Unidos tiene un sistema interesante y seguramente ha establecido algún tipo de mecanismo para que pueda aportar información”, indicó Justiniano.

Investigación con reserva internacional

El viceministro explicó que el proceso se maneja con estricta reserva debido a que forma parte de una investigación internacional. Por ese motivo, evitó brindar detalles sobre el contenido de las declaraciones que estaría realizando Marset ante las autoridades.

Según explicó, varios países participan en el intercambio de información con el objetivo de desarticular la red criminal vinculada al narcotráfico, por lo que los datos se manejan bajo protocolos de seguridad y coordinación entre agencias.

En Estados Unidos, el capo narco uruguayo enfrenta cargos por conspiración y lavado de dinero presuntamente proveniente del narcotráfico, relacionados con el envío de droga hacia Europa y la legitimación de ganancias ilícitas.

Justiniano también sostuvo que en el pasado existía “una corrupción anclada” que habría permitido cierto grado de impunidad para la organización criminal. No obstante, aseguró que actualmente las investigaciones avanzan bajo un enfoque técnico y coordinado entre distintas autoridades para esclarecer el caso y desarticular la estructura vinculada al narcotráfico.

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