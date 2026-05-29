Aprehenden al hermano del venezolano acusado de arrebatarle la vida a un futbolista en Los Negros

La Policía Boliviana aprehendió en las últimas horas al hermano de Franz Quiroz Campos, de 35 años, el ciudadano venezolano acusado de quitarle la vida a Ronaldinho Rojas Choque, futbolista de 27 años asesinado con un disparo de arma de fuego en la región del tórax en la localidad de Los Negros, en los Valles cruceños.

El hecho se registró la madrugada del jueves y, de acuerdo con el reporte preliminar, la víctima falleció mientras era trasladada al hospital de Los Negros debido a la gravedad de las heridas.

Asimismo, otra persona resultó herida por impacto de bala en la pierna y permanece estable y fuera de peligro, según informaron las autoridades policiales.

Tras el ataque, la Policía activó el denominado “Plan Z” y desplegó grupos de inteligencia en distintas zonas de los Valles cruceños con el objetivo de dar con el paradero del principal sospechoso, quien escapó después de cometer el crimen.

Además, se emitió una alerta a todos los puestos de control policial tanto en Santa Cruz como a nivel nacional para evitar una posible fuga del acusado hacia otras regiones o fuera del país.

Actualmente, efectivos policiales continúan movilizados y realizan operativos de búsqueda para capturar al ciudadano extranjero, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden un informe oficial con mayores detalles sobre la aprehensión y el avance de las pesquisas.

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