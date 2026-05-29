“Las autoridades no hacen nada": Deliverys se movilizaron en el Cordón Ecológico tras el asalto a un compañero

Decenas de repartidores se concentraron en las inmediaciones del cuarto anillo y la avenida Bush y posteriormente ingresaron al Cordón Ecológico, sector que identifican como uno de los puntos donde operan delincuentes que constantemente los atacan cuando realizan entregas.

La protesta surgió luego de que uno de sus compañeros fuera asaltado mientras cumplía con un pedido. Según denunciaron, el trabajador fue interceptado por delincuentes que le arrebataron sus pertenencias.

“Las autoridades no hacen nada. Nosotros tenemos que hacer algo por nuestra seguridad”, manifestó uno de los delivery.

A bordo de motocicletas y también caminando, recorrieron distintos sectores del Cordón Ecológico en busca de los presuntos autores del robo. Los deliverys aseguran que no se trata de un caso aislado, sino de una problemática que se repite constantemente.

En videos que circularon en redes sociales se observa a varias personas siendo retenidas por la multitud luego de ser encontradas en canales y áreas cercanas al lugar donde ocurrió el asalto.

“Que vean que si tocan a uno y le roban, van a sentir la presencia y el poder de todos los delivery”, afirmó.

La situación escaló aún más cuando algunas estructuras precarias que eran utilizadas por las personas en situación de calle, terminaron envueltas en llamas.

Los repartidores señalaron que decidieron actuar ante la falta de seguridad y reclamaron una intervención más firme de la Policía para evitar que los asaltos continúen ocurriendo.

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