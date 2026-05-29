Patrulla realiza controles preventivos en el Cordón Ecológico tras hechos delictivos

Una patrulla policial realiza trabajos preventivos y controles en la zona del Cordón Ecológico, en Santa Cruz de la Sierra, luego de los hechos de violencia registrados tras el asalto a un trabajador de delivery.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del cuarto anillo, entre las avenidas Busch y San Martín, donde un repartidor fue víctima del robo de su teléfono celular mientras realizaba una entrega. Según la denuncia, los delincuentes utilizan aplicaciones de pedidos para atraer a los deliverys y posteriormente despojarlos de sus pertenencias antes de escapar hacia sectores internos del Cordón Ecológico.

La situación generó indignación entre trabajadores de delivery y mototaxistas, quienes denunciaron que este tipo de robos se ha vuelto frecuente, principalmente durante las noches y madrugadas.

Tras conocer el caso, decenas de repartidores se autoconvocaron la noche del jueves y se trasladaron hasta la zona señalada como uno de los puntos donde operan presuntos antisociales. A bordo de motocicletas y también a pie, recorrieron diferentes sectores en busca de los responsables del asalto.

Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de tensión, donde algunos sujetos fueron reducidos y agredidos por la turba. Además, testigos denunciaron que chozas precarias presuntamente utilizadas por delincuentes fueron incendiadas durante los disturbios.

Vecinos del lugar señalaron que la presencia policial fue reducida durante los incidentes y que solo una patrulla llegó hasta el sector, sin lograr controlar completamente la situación debido a la cantidad de personas movilizadas.

La mañana de este viernes, un equipo de prensa evidenció la presencia policial en el ingreso al Cordón Ecológico, donde efectivos realizaban controles y revisiones de mochilas a personas que ingresaban al lugar.

“Estamos realizando trabajos preventivos debido a los múltiples hechos delictivos que han estado ocurriendo en esta zona”, indicó un uniformado.

El efectivo también señaló que varias familias viven al interior del Cordón Ecológico. “Es de conocimiento público”, agregó.

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