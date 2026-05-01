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Policial

¡Urgente! Reportan balacera en la zona del Cordón Ecológico

Momentos de terror se vivieron este jueves en el Cordón Ecológico, hasta donde llegó la Policía tras el reporte de vecinos sobre una balacera. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/04/2026 23:52

Presunta balacera en el Cordón Ecológico causa temor entre vecinos
Santa Cruz, Bolivia

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Momentos de tensión se vivieron la noche de este jueves 30 de abril en la zona del Cordón Ecológico, luego de que se reportara una presunta balacera que movilizó a efectivos policiales hasta el lugar.

Según un video enviado a la sala de redacción de Red Uno, una persona habría recibido varios impactos de bala durante el hecho violento. Testigos señalaron que, tras el ataque, los presuntos responsables se dieron a la fuga con rumbo al Cordón Ecológico.

La situación generó alarma y temor entre los vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.

Efectivos policiales llegaron hasta la zona para iniciar las investigaciones y recabar información que permita esclarecer lo sucedido.

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