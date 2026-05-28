Piedras y restos de bloqueos provocan fuerte accidente en la Autopista La Paz–El Alto

Un vehículo sufrió daños materiales de consideración la mañana de este jueves tras impactar contra un promontorio de piedras, palos y tierra que permanecía sobre la autopista La Paz–El Alto, a la altura cercana al peaje, presuntamente como saldo de anteriores puntos de bloqueo instalados en el sector.

El hecho ocurrió pasadas las 06:00 y, de acuerdo con el relato de los ocupantes —quienes prefirieron no brindar declaraciones en cámara—, la escasa iluminación en ese tramo de la vía impidió advertir los obstáculos a tiempo.

Daños materiales

El choque provocó severos daños en el tren delantero del motorizado, además de la afectación de una de las llantas. También se reportó fuga de combustible tras la colisión, situación que obligó a solicitar la presencia inmediata de personal de Tránsito y una grúa para retirar el vehículo.

En el lugar aún podían observarse restos de tierra, piedras, palos y alambres esparcidos sobre el carril de subida, mientras que el carril de bajada se encontraba despejado y con circulación normal.

Falta de mantenimiento

La situación volvió a poner en evidencia la falta de iluminación en algunos sectores de la autopista, una problemática que en reiteradas ocasiones fue denunciada por conductores debido al riesgo que representa para quienes transitan, especialmente en horarios de madrugada.

Pese a la magnitud de los daños, no se registraron personas heridas, por lo que el incidente dejó únicamente pérdidas materiales.

Conductores que circulan por la zona pidieron a las autoridades realizar la limpieza inmediata de la vía y reforzar la iluminación para evitar nuevos accidentes.

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