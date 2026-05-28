Alertan que hospitales de La Paz tienen oxígeno solo hasta el sábado

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz alertó este jueves que varios hospitales del departamento cuentan con reservas de oxígeno únicamente hasta el sábado, mientras que algunos centros hospitalarios podrían agotar sus suministros incluso antes, lo que pone en riesgo la atención de pacientes críticos en terapia intensiva y neonatología.

El director del Sedes, José Carrasco, informó que el reporte emitido a las seis de la mañana confirma un escenario crítico por el elevado consumo del insumo médico y las dificultades para su reposición debido a los bloqueos y problemas logísticos.

“Estamos ahorita en una situación crítica. Mayormente en los hospitales tenemos oxígeno hasta el día sábado. Algunos posiblemente hasta mañana en la noche. Estamos volviendo a repetir la misma historia de la semana pasada”, advirtió la autoridad.

Terapia intensiva en emergencia

Carrasco explicó que las áreas más afectadas son las unidades de terapia intensiva de adultos, pediatría y neonatología, donde el consumo diario es elevado debido a la atención de pacientes intubados.

“Un paciente en terapia intensiva puede consumir entre 30 y 40 botellones por día. El consumo es bastante alto tanto en adultos como en niños”, detalló.

Ante la emergencia, los hospitales activaron planes de contingencia que incluyen la suspensión de cirugías programadas y la priorización exclusiva de procedimientos de emergencia, con el objetivo de racionalizar el uso del oxígeno.

Gestiones entre el Gobierno y el Sedes

El director señaló que se realizan gestiones permanentes con el Ministerio de Salud para garantizar el arribo de cisternas con oxígeno entre este miércoles y jueves.

“Hemos estado hablando con el Gobierno central y con la ministra de Salud para viabilizar la llegada de este elemento tan importante entre hoy y mañana. Esperemos que se concrete”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que si el abastecimiento no llega a tiempo, la situación podría escalar dramáticamente. La situación es aún más compleja en provincias y áreas rurales, donde además del desabastecimiento de oxígeno se reportan dificultades para el traslado de pacientes, falta de combustible para ambulancias y restricciones para derivaciones médicas hacia la ciudad de La Paz.

En cuanto al personal sanitario, Carrasco destacó que se implementaron turnos escalonados y rotaciones para garantizar la atención, pese a las dificultades de transporte generadas por el paro indefinido de choferes. Frente a este escenario, trabajadores de salud protagonizarán una marcha pacífica de “mandiles blancos” para exigir la apertura de un corredor humanitario.

“Lo que estamos pidiendo hace semanas es diálogo. Que se abra un carril humanitario para el tema salud. Estamos hablando de vidas humanas, no de objetos”, remarcó.

El Sedes reiteró su llamado urgente a los sectores movilizados y a las autoridades nacionales para garantizar el paso inmediato de oxígeno, medicamentos y combustible hacia los hospitales del departamento.

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