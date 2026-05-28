Alcalde de San Julián confía en que diálogo pondrá fin al bloqueo

Los bloqueos en San Julián cumplen este jueves 15 días y la situación ya es “insostenible” para la población, afirmó el alcalde de ese municipio, Carlos Vaca, quien aseguró que existe expectativa por la reunión convocada para esta tarde en Cuatro Cañadas con autoridades nacionales, departamentales y sectores movilizados.

La autoridad señaló que el conflicto está afectando a comerciantes, estudiantes, pacientes y transportistas, además de provocar el encarecimiento de la canasta familiar y del transporte.

“La gente que vive en el pueblo, que transita la ciudad, que es el comerciante que va, que viene, los estudiantes que van a la universidad, los pacientes que van a la ciudad a hacerse atender. Ya están a punto de reventar, como quien dice, porque todo se encarece: el pasaje, la canasta familiar”, manifestó.

Vaca indicó que en las últimas jornadas se avanzó en la atención de las demandas sociales de los sectores movilizados, entre ellas temas relacionados con carreteras, el hospital de segundo nivel, combustibles, licencias de conducir y biotecnología.

Sin embargo, aclaró que el pedido político de renuncia a su cargo no puede ser resuelto dentro de las mesas de diálogo. “La petición política de renuncia al alcalde, eso no está a nuestro alcance”, sostuvo.

El alcalde informó que para la reunión prevista a las 16:00 en Cuatro Cañadas fueron convocados no solo los dirigentes, sino también las bases y centrales de los sectores movilizados, debido a que existirían diferencias internas sobre la continuidad del bloqueo.

La autoridad también describió el impacto que el conflicto genera sobre el transporte pesado y el abastecimiento en la región.

“El último cuarto intermedio fue el domingo en la noche, que se dieron tres horas y han logrado pasar gran cantidad, pero tenemos una carretera que es de mucho flujo vehicular”, explicó.

Asimismo, indicó que recientemente se permitió el paso de un convoy de cisternas hacia Beni y la Chiquitanía para evitar mayores conflictos en esas regiones.

“Se ha logrado sí pasar un convoy de cisternas y esperemos sobre todo que hoy día acudan a esta reunión. Vamos a ver la voluntad prácticamente que tienen de solucionar estos problemas”, indicó.

Pese al escenario de tensión, Vaca manifestó confianza en que la reunión de este jueves permita alcanzar una solución definitiva. “Yo estoy convencido de que el diálogo va a llegar a buen término”, afirmó.

Mira la programación en Red Uno Play