Cochabamba inaugura su primer Banco de Leche Materna en beneficio de bebés recién nacidos

Cochabamba dio un paso importante en el fortalecimiento de la salud materno-infantil con la inauguración del primer Banco de Leche Materna del departamento, ubicado en el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi.

La apertura del nuevo espacio se realizó en un acto especial que coincidió con la conmemoración de los 73 años de funcionamiento del nosocomio, donde autoridades departamentales, personal médico y representantes de organizaciones sociales participaron de la ch’alla, bendición y corte de cinta.

El director del hospital, Antonio Pardo, destacó que esta infraestructura representa un avance clave para el cuidado y la nutrición de los recién nacidos, especialmente de bebés prematuros o que requieren atención especializada.

Cochabamba inaugura su primer Banco de Leche Materna. Foto: GADC

“Vamos a inaugurar nuestro Banco de Leche Materna departamental y nacional y queremos que los otros departamentos también se copien”, expresó Pardo durante el acto.

La obra demandó una inversión superior a 2 millones de bolivianos y cuenta con ambientes especializados para la recolección, procesamiento, conservación y refrigeración de la leche materna donada.

Desde la Gobernación de Cochabamba señalaron que continuarán apoyando con el equipamiento del espacio, con el objetivo de fortalecer los servicios de atención y cuidado materno infantil en beneficio de la población.

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