Cochabamba registra 30 puntos de bloqueo: estas son las carreteras afectadas

La Dirección Departamental de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial dio a conocer este jueves el reporte actualizado de los puntos de bloqueo activos en Cochabamba y en las principales carreteras de conexión departamental e interdepartamental, con el objetivo de que la población pueda tomar previsiones antes de viajar.

De acuerdo con el reporte policial, en Cochabamba permanecen activos al menos 30 puntos de bloqueo, en el décimo día de estas medidas de presión.

Ruta al oriente

En la carretera nueva a Santa Cruz persisten bloqueos en varios sectores, entre ellos Puente Huayllani, Tutimayu, Cruce Aguirre y Colomi. Además, se reportó un punto de bloqueo en el sector del puente Ichilo, lo que mantiene restringida la circulación por esta vía.

En la carretera antigua al oriente, Tránsito informó sobre bloqueos en la zona de Epizana y el Cruce Pocona, afectando el tránsito vehicular hacia el departamento de Santa Cruz.

Ruta al occidente y al sur

Respecto a la carretera al occidente, continúan los bloqueos en distintos puntos de la ruta hacia La Paz, entre ellos Patacamaya, Konani, Sica Sica y Lahuachaca, motivo por el cual se encuentran suspendidas las salidas de buses desde terminales.

En la ruta hacia Oruro, el reporte señala bloqueos en Caihuasi, Aranjuez, Cumbre y Ocotavi, mientras que hacia el sur del país también se registran restricciones debido a un punto de bloqueo en el Cruce Vacas.

Desde Tránsito recomendaron a la población cochabambina mantenerse atenta a los reportes oficiales antes de emprender viajes y tomar rutas alternas para evitar perjuicios, retrasos o quedar varados en carretera.

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