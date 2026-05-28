Rescataron a un pequeño oso melero de un domicilio en la zona sur de Cochabamba

El Refugio de Animales Silvestres de la Alcaldía de Cochabamba tiene un nuevo y tierno integrante. Se trata de Tyson, un pequeño oso melero de apenas seis meses de edad que fue rescatado este miércoles por la mañana desde una vivienda particular en la zona de Villa Israel, ubicada en el cono sur de la ciudad.

El rescate se logró gracias a una denuncia anónima. Una persona en el sector había resguardado al animal y, posteriormente, efectivos de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) lo trasladaron y entregaron formalmente al Centro de Atención de Vida Silvestre del municipio para garantizar su supervivencia.

Estado de salud al límite

A pesar de su carácter juguetón y sumamente cariñoso, la realidad de Tyson es delicada. Según los reportes médicos, unos días más sin intervención habrían desencadenado consecuencias fatales por la falta de una alimentación adecuada para su especie.

"Al hacer la evaluación física del paciente, hemos visto algunas zonas con alopecia; me refiero a problemas dermatológicos (pérdida de pelaje). Se van a realizar estudios complementarios, pero hasta el momento el estudio coproparasitológico ha salido positivo a parásitos", detalló Paola Viquini, veterinaria del refugio municipal.

Actualmente, el equipo enfoca todos sus esfuerzos en la estabilización, manejo sanitario y una dieta rigurosa para recuperar al pequeño mamífero.

El triste impacto del mascotismo: No podrá volver a su hábitat

La historia de Tyson refleja un problema crónico en el país: el tráfico y la tenencia ilegal de fauna silvestre. Al haber sido extraído de la naturaleza a tan corta edad, el animal sufrió un proceso conocido como improntación (domesticación forzada).

"Estos animalitos han sufrido esta domesticación forzada dándoles alimentos y están bastante acostumbrados a los seres humanos", explicó Denis Soux, responsable del refugio.

Esta condición le quita la posibilidad de aprender a buscar su propio alimento o defenderse de depredadores, lo que vuelve casi imposible su reinserción inmediata a la naturaleza. Desde la Dirección de Medio Ambiente advierten una cifra alarmante: de cada 10 animales silvestres rescatados que intentan ser devueltos a su hábitat, lamentablemente solo uno logra adaptarse y sobrevivir.

Próximo destino: El oriente boliviano

Debido a que el oso melero es una especie propia de las tierras bajas y los climas cálidos, su permanencia en Cochabamba será temporal.

Una vez que Tyson esté completamente desparasitado, fuerte y estable, las autoridades municipales iniciarán los trámites correspondientes ante la Gobernación y el Ministerio de Medio Ambiente. El objetivo final es su traslado definitivo a un centro de custodia y refugio permanente en el oriente del país, donde podrá vivir en cautiverio pero bajo condiciones óptimas, en un clima adecuado y rodeado de otros ejemplares de su misma especie.

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