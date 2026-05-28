Convocan a que interculturales se sumen al diálogo en San Julián

El Municipio de San Julián enfrenta una profunda crisis social tras registrar 14 días consecutivos de bloqueo en la crucial carretera que conecta al departamento de Santa Cruz con el Beni. Ante este complejo escenario, el alcalde de la región se encuentra actualmente en la ciudad de La Paz gestionando soluciones directas para desactivar esta medida de presión.

El presidente del Concejo Municipal de San Julián, Daniel Sánchez, informó que el jueves se prevé llevar a cabo una reunión de concertación que podría desarrollarse en San Julián o Cuatro Cañadas. "Queremos que, por el bien de Santa Cruz, San Julián, los pequeños productores que sean escuchados, eso se quiere", aseveró el legislador, remarcando que el pliego petitorio es el mismo desde hace mucho tiempo.

Buena voluntad política

La máxima autoridad del Concejo destacó la predisposición de los actores estatales involucrados al manifestar que existe una visible intención de resolver la problemática.

“Hay buena voluntad que he visto de parte de los ministros y el gobernador Juan Pablo, que tienen interés de dialogar”, puntualizó el representante municipal ante los medios locales.

Autoridades convocadas al encuentro

Para este encuentro de emergencia que busca dar una respuesta pronta a las demandas, se ha confirmado la participación de altas esferas gubernamentales y departamentales.

Las autoridades clave que formarán parte de la mesa de negociación son:

Mauricio Zamora , ministro de Obras Públicas, junto a otros ministros de Estado.

, ministro de Obras Públicas, junto a otros ministros de Estado. Juan Pablo Velasco , gobernador del departamento de Santa Cruz.

, gobernador del departamento de Santa Cruz. Paola Aguirre, vicegobernadora del departamento de Santa Cruz.

El respaldo institucional y social

Mediante un comunicado oficial emitido bajo las atribuciones de la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, las autoridades locales y la población civil organizada formalizaron la convocatoria para que sus demandas sean atendidas de manera oportuna.

El documento cuenta con el respaldo y la firma en pleno de los siguientes sectores:

Concejo Municipal de San Julián en pleno.

en pleno. Ejecutivo de la Federación Especial de Comunidades Interculturales Productivas Agropecuarias San Julián Norte , directorio en pleno y sus centrales.

, directorio en pleno y sus centrales. Ejecutiva de la Federación de Comunidades Espontáneas Agropecuarias Berlín , directorio en pleno y sus centrales.

, directorio en pleno y sus centrales. Ejecutivo de la Federación de Comunidades Interculturales Villa Paraíso San Julián Sur , directorio en pleno y sus centrales.

, directorio en pleno y sus centrales. Ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales de San Julián y directorio en pleno.

Expectativa ante el inminente día 15

Los sectores movilizados esperan replicar los resultados del reciente acuerdo consolidado días atrás con los mototaxistas en las dependencias de EMAPA para normalizar el flujo vehicular regional. De no consolidarse la reunión de este jueves, la extrema medida de presión cumplirá su decimoquinta jornada, agudizando la situación en el oriente boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play