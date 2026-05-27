¿Cuántos aportes tiene? Conozca cómo ver su estado de ahorros en la Gestora

La planificación del retiro laboral ha dejado de ser un trámite complejo y lejano para los trabajadores bolivianos. La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo ha optimizado sus sistemas para que los asegurados accedan a su información financiera de manera inmediata.

El Estado de Ahorro Previsional es el documento clave que ahora se encuentra disponible de forma rápida y transparente. A través de este reporte, los ciudadanos pueden verificar sus saldos acumulados y el crecimiento de su fondo a lo largo del tiempo.

Innovación digital para el asegurado

La digitalización de estos procesos busca que cada persona tome mejores decisiones económicas basadas en datos reales y actualizados. El acceso oportuno a estos registros permite proyectar una jubilación digna y realizar un seguimiento constante a los aportes patronales o independientes.

La entidad previsional ha diversificado sus canales de atención para adaptarse a las necesidades de conectividad de toda la población. Las alternativas tecnológicas se complementan con la asistencia tradicional en oficinas para garantizar una cobertura total.

Canales disponibles para la consulta

Para revisar el Estado de Ahorro Previsional, los usuarios disponen de las siguientes opciones oficiales:

Oficina Virtual: Ingresando a la plataforma web de la Gestora con el Código Único de Asegurado (CUA), tipo de documento y fecha de nacimiento.

Ingresando a la plataforma web de la Gestora con el Código Único de Asegurado (CUA), tipo de documento y fecha de nacimiento. Aplicación móvil: Permite el acceso directo desde el teléfono celular mediante autenticación biométrica o un usuario previamente registrado.

Permite el acceso directo desde el teléfono celular mediante autenticación biométrica o un usuario previamente registrado. Correo electrónico: Los asegurados pueden solicitar sus credenciales o el envío automático de su estado de cuenta a su dirección electrónica.

Los asegurados pueden solicitar sus credenciales o el envío automático de su estado de cuenta a su dirección electrónica. Atención presencial: Quienes requieran asistencia personalizada pueden acudir a las Plataformas de Atención al Cliente a nivel nacional con su cédula de identidad.

Un impulso a la cultura previsional

El conocimiento detallado de los fondos acumulados es una herramienta fundamental para el diseño del futuro financiero de las familias. La transparencia en la administración de estos recursos fortalece la confianza de los trabajadores en el sistema de seguridad social.

“Conocer tu ahorro hoy es asegurar tu mañana”, destaca el mensaje difundido por la Gestora Pública, que impulsa el acceso transparente a la información previsional de los trabajadores bolivianos.

Con esta campaña, la institución reafirma su compromiso con la modernización y la democratización de la información financiera en el país. El control activo de los aportes se consolida como el primer paso hacia un retiro laboral planificado y seguro.

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