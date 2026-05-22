Bono PEPE alcanza el 93% de entrega: Si aún no esta habilitado, consulte aquí

Con un avance que se acerca al 100% en la ejecución de los pagos, todavía puede conocer si está habilitado para hacerlo.
22/05/2026 18:39
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Para garantizar un acceso ordenado y evitar traslados innecesarios a las oficinas administrativas, la Gestora Pública recuerda los canales habilitados para confirmar si un ciudadano se encuentra habilitado en los padrones del Programa PEPE.
La población puede realizar la consulta digital en tiempo real escaneando el código QR oficial o ingresando directamente a www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe. Asimismo, se encuentran completamente operativas la línea gratuita 800101070 y la línea de asistencia vía WhatsApp 67195524 para resolver dudas de manera directa.
Estas herramientas permiten constatar de forma inmediata el estado de la validación, la cual responde a un proceso dinámico de cruce de datos oficiales destinados a resguardar la seguridad de cada desembolso. Las autoridades instan a los beneficiarios y tutores a utilizar estas vías de comunicación virtual antes de asistir a las ventanillas bancarias autorizadas.
El "Contador de Pagos" alcanza el 93% de avance nacional
De acuerdo con el último reporte oficial, el programa ha alcanzado un sólido 93% de avance general en su ejecución financiera. Esta cifra se traduce en un total de 2.060.681 beneficiarios alcanzados que ya hicieron efectivo el cobro del beneficio, avanzando con firmeza hacia la meta global de 2.221.643 personas habilitadas.
Las métricas cuantitativas actualizadas por la Gestora Pública muestran la siguiente distribución de cumplimiento en los sectores sociales protegidos:
Flexibilidades y plazos para el cobro de rezagados
El calendario extraordinario de pagos para todos los ciudadanos que presenten saldos pendientes continuará vigente de manera ininterrumpida hasta el próximo 19 de junio. Quienes tengan acumulados de etapas previas del programa podrán retirar hasta un máximo de Bs. 450 en una sola transacción simplificada en ventanilla bancaria.
Con el objetivo de facilitar los trámites a los grupos más vulnerables, se mantienen las siguientes disposiciones operativas a nivel nacional:
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