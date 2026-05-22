Bono PEPE alcanza el 93% de entrega: Si aún no esta habilitado, consulte aquí

Para garantizar un acceso ordenado y evitar traslados innecesarios a las oficinas administrativas, la Gestora Pública recuerda los canales habilitados para confirmar si un ciudadano se encuentra habilitado en los padrones del Programa PEPE.

La población puede realizar la consulta digital en tiempo real escaneando el código QR oficial o ingresando directamente a www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe. Asimismo, se encuentran completamente operativas la línea gratuita 800101070 y la línea de asistencia vía WhatsApp 67195524 para resolver dudas de manera directa.

Estas herramientas permiten constatar de forma inmediata el estado de la validación, la cual responde a un proceso dinámico de cruce de datos oficiales destinados a resguardar la seguridad de cada desembolso. Las autoridades instan a los beneficiarios y tutores a utilizar estas vías de comunicación virtual antes de asistir a las ventanillas bancarias autorizadas.

El "Contador de Pagos" alcanza el 93% de avance nacional

De acuerdo con el último reporte oficial, el programa ha alcanzado un sólido 93% de avance general en su ejecución financiera. Esta cifra se traduce en un total de 2.060.681 beneficiarios alcanzados que ya hicieron efectivo el cobro del beneficio, avanzando con firmeza hacia la meta global de 2.221.643 personas habilitadas.

Las métricas cuantitativas actualizadas por la Gestora Pública muestran la siguiente distribución de cumplimiento en los sectores sociales protegidos:

Renta Dignidad: Consolida el mayor índice de beneficiarios con 971.896 adultos mayores en todo el país.

Consolida el mayor índice de beneficiarios con 971.896 adultos mayores en todo el país. Bono Juancito Pinto: Registra un avance masivo al haber beneficiado a 961.384 padres y tutores pagados.

Registra un avance masivo al haber beneficiado a 961.384 padres y tutores pagados. Bono Juana Azurduy: Reporta un total de 95.804 madres y niños atendidos eficazmente en el sistema de salud.

Reporta un total de 95.804 madres y niños atendidos eficazmente en el sistema de salud. Bono Discapacidad: Suma 27.964 cobros procesados de manera exitosa en las entidades financieras.

Suma 27.964 cobros procesados de manera exitosa en las entidades financieras. Bono Indigencia: Registra un universo de 3.633 personas no videntes y de escasos recursos que ya retiraron su asignación.

Flexibilidades y plazos para el cobro de rezagados

El calendario extraordinario de pagos para todos los ciudadanos que presenten saldos pendientes continuará vigente de manera ininterrumpida hasta el próximo 19 de junio. Quienes tengan acumulados de etapas previas del programa podrán retirar hasta un máximo de Bs. 450 en una sola transacción simplificada en ventanilla bancaria.

Con el objetivo de facilitar los trámites a los grupos más vulnerables, se mantienen las siguientes disposiciones operativas a nivel nacional:

Cronograma libre: Se puede acudir a cualquier banco autorizado cualquier día hábil, sin necesidad de esperar un orden por fecha de nacimiento o terminación de carnet.

Se puede acudir a cualquier banco autorizado cualquier día hábil, sin necesidad de esperar un orden por fecha de nacimiento o terminación de carnet. Requisitos: Los documentos requeridos para procesar el cobro son el Carnet de Identidad original, físico y plenamente vigente del titular habilitado además del certificado de sufragio.

Los documentos requeridos para procesar el cobro son el Carnet de Identidad original, físico y plenamente vigente del titular habilitado además del certificado de sufragio. Cero burocracia: El proceso es enteramente gratuito y directo, por lo que no se requiere la presentación de fotocopias, formularios ni la intervención de intermediarios.

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