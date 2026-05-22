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“Los pollos no comen diálogo”: bloqueos ahogan al sector avícola que reporta pérdidas millonarias

El sector avícola reporta pérdidas de Bs 17,7 millones por día y advierte que la interrupción de rutas está afectando la producción, el envío de alimentos y el abastecimiento en distintas regiones del país.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/05/2026 10:10

Agregar Reduno en
Enzo Landívar, presidente de ADA.
Santa Cruz, Bolivia

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Los más de 20 días de bloqueos en diferentes regiones del país continúan generando impactos en la cadena productiva y uno de los sectores más afectados es el avícola. Desde la Asociación Departamental de Avicultores (ADA), aseguraron que la situación está provocando pérdidas económicas diarias, problemas de abastecimiento y efectos que podrían mantenerse incluso después del levantamiento de las medidas.

“El sector está peor. Ya son 22 días y especialmente nuestros productores de pollos están perdiendo grandes cantidades de dinero porque no se puede enviar este producto a los mercados de destino”, sostuvo Enzo Landívar, presidente de ADA.

Explicó que la industria avícola boliviana fue estructurada con Santa Cruz como principal centro de producción, encargado de abastecer a mercados del occidente del país como La Paz, El Alto y otras ciudades intermedias. Sin embargo, las restricciones en las carreteras están dificultando el traslado de alimentos e insumos.

El dirigente indicó que Cochabamba también enfrenta serias complicaciones debido a la falta de alimento para las granjas y las dificultades para el traslado de pollitos bebés.

“Hay pequeños productores que han tenido que vender sus pollos antes del tiempo previsto porque ya no podían hacer llegar insumos a sus granjas”, afirmó.

En cuanto a las pérdidas económicas, el presidente de ADA aseguró que la pasada semana el sector registraba pérdidas aproximadas de Bs 15 millones por día; sin embargo, afirmó que actualmente la cifra se incrementó a Bs 17,7 millones diarios.

Además de las afectaciones inmediatas, el dirigente advirtió sobre consecuencias a mediano plazo debido a la sobrepoblación de granjas en Santa Cruz y la reducción de producción en otras regiones.

“De aquí a cinco o seis semanas esos pollos van a salir al mercado y el precio seguirá deprimido; mientras tanto, en otros departamentos habrá menos oferta”, explicó.

El representante del sector también cuestionó la falta de soluciones inmediatas y pidió acciones para garantizar la libre circulación y proteger la actividad productiva.

“El gobierno sigue buscando diálogo, pero los pollos no comen diálogo, no viven de acuerdos ni nada y la situación es cada vez peor”, finalizó.

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