Empacar S.A. es premiada por su destacado "Modelo de Negocio Verde y Sostenible"

En el marco del prestigioso Foro Regional Las Américas, la Federación Mundial de Cámaras de la ICC (WCF) otorgó un destacado reconocimiento a Empacar S.A. en la categoría "Modelo de Negocio Verde y Sostenible".

La distinción responde a que la sostenibilidad y el cuidado del entorno ya no son opcionales, sino el eje del nuevo orden empresarial global. En este sentido, Empacar se ha consolidado como una empresa pionera en la economía circular y en la generación de un impacto ambiental positivo.

La entrega del reconocimiento estuvo a cargo de Marie Christine Oghly, vicepresidenta de la Federación Mundial de Cámaras. Para recibir este importante galardón subieron al escenario los altos ejecutivos de Empacar S.A., Ronald Mariscal y Carlos Limpias.

Un modelo de exportación desde Bolivia

Carlos Limpias, gerente general de Empacar, manifestó: “Estamos felices, orgullosos. Este es un evento de primer nivel en Santa Cruz, el ICC y la Federación Internacional de Comercio; es un evento importante para el desarrollo de nuestro país".

Carlos Limpias, gerente General de Empacar.

Asimismo, el ejecutivo destacó: "Son casi 50 años de historia, empuje, de trabajo continuo en hacer un modelo de negocio que apoya a la economía local, que genera trabajo, que cuida al medio ambiente y, sobre todo, que reinvierte en su comunidad; ese es el modelo al que todo el mundo está apuntando, el desarrollo sostenible. Hoy somos orgullosos de ser ejemplo y que en este marco vean que desde Bolivia estamos mirando hacia el mundo para mostrarles lo que estamos haciendo; también estamos innovando y trabajando duro para hacerlo cada vez mejor”.

Legado generacional

Por su parte, Ronald Mariscal, gerente general del Grupo Kuljis, expresó la enorme relevancia de este logro indicando que “recibir este reconocimiento para nosotros es muy importante, no es una actividad cualquiera; Cainco viene trabajando este evento hace más de 2 años y que hoy, en compañía de todos los participantes, premien y reconozcan todo lo que Empacar ha hecho, nos llena de orgullo”.

Ronald Mariscal, gerente general del Grupo Kuljis.

Además, recordó los pilares fundacionales de la organización al afirmar que "hace 50 años que don Ivo Kuljis y don Luis Perrogón iniciaron esta noble tarea que es cuidar del medioambiente y hoy en día las nuevas generaciones continúan haciéndolo”.

Finalmente, Mariscal celebró el impacto real que tiene la labor diaria de la empresa dentro de toda la cadena productiva. “Nosotros somos recolectores, transformamos la materia prima, producimos, generamos trabajo, desarrollo, hacemos país en todo lo que hacemos, el reconocimiento nos llena de orgullo”, puntualizó el gerente.

Mira la programación en Red Uno Play