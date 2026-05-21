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Más de 90 empresas participan en rueda de negocios del Foro Regional de las Américas

El encuentro organizado por CAINCO proyecta más de 300 reuniones para generar nuevas oportunidades comerciales en Bolivia, la región y mercados internacionales.

Red Uno de Bolivia

21/05/2026 15:03

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Más de 90 empresas participan en rueda de negocios del Foro Regional de las Américas. Foto CAINCO.
Santa Cruz, Bolivia

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La rueda de negocios del Foro Regional de las Américas se lleva adelante este jueves en Santa Cruz, con la participación de más de 90 empresas e instituciones nacionales e internacionales.

El espacio forma parte del encuentro organizado por la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO), que reúne a delegaciones de 33 países y representantes del sector privado internacional.

De acuerdo con Cecilia Peredo, representante de CAINCO, la rueda de negocios busca generar contactos estratégicos y abrir nuevas oportunidades comerciales para empresas, emprendedores, pymes e instituciones.

“Son más de 90 empresas e instituciones que se han hecho presentes en la rueda de negocios, donde estamos con expectativas de poder obtener más de 300 reuniones en el marco de este evento y hacer contactos para generar oportunidades de negocios”, señaló Peredo.

La representante destacó que participan cámaras de comercio de distintos países, empresas de diversos sectores y compañías tecnológicas, todas con el objetivo de ampliar conexiones comerciales.

“Hay cámaras de comercio que se han hecho presentes en el país, de diferentes sectores, y empresas tecnológicas, todas buscando hacer contactos para poder generar negocios no solo a nivel nacional, sino regional e internacional”, agregó.

El Foro Regional de las Américas se desarrolla durante dos jornadas en Santa Cruz y tiene como objetivo impulsar la inversión, la innovación, la internacionalización de empresas y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Además de la rueda de negocios, el evento incluye paneles sobre liderazgo femenino, sostenibilidad, economía circular e internacionalización empresarial, consolidándose como uno de los encuentros más importantes del continente para el sector privado.

La actividad concluirá con una cena de gala y espacios de cierre orientados a fortalecer alianzas estratégicas, promover la atracción de inversión extranjera directa y posicionar a Bolivia como un punto de encuentro para los negocios en la región.

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