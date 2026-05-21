Culmina el primer día del Foro Regional de las Américas: “Mostramos una Bolivia que abre las puertas al mundo”

El Foro Regional de Las Américas cerró su primer día de actividades, en Santa Cruz, consolidándose como un espacio crucial para el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas. El evento logró reunir a 35 delegaciones internacionales que llegaron al país para respaldar el desarrollo productivo y conocer las oportunidades de inversión que ofrece el sector privado.

Un respaldo internacional que desafía la coyuntura

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), Jean Pierre Antelo, manifestó su satisfacción por la respuesta del empresariado global a pesar del complejo panorama social y político.

“Estamos felices con la convocatoria a pesar de la situación que vive el país; tenemos 35 delegaciones que apuestan por Bolivia, que vienen y ven que hay otra Bolivia posible”, afirmó Antelo.

El titular de la Cainco lamentó que la conflictividad social empañara el inicio del encuentro y limitara una asistencia que pudo ser aún mayor debido a las protestas. “Nos hubiera encantado que hubieran llegado en un ambiente donde las piedras y las dinamitas no ahuyenten, quizás más personas pudieron haber llegado”, enfatizó el ejecutivo al contrastar la resiliencia del sector privado frente al entorno adverso. Para mañana, se tiene prevista una intensa rueda de negocios y paneles de debate orientados a plantear soluciones concretas para la actual crisis financiera.

El libre tránsito como una urgencia humanitaria

El líder empresarial abordó la problemática de los cortes de rutas indicando que “el sentimiento de tener las rutas cerradas es un tema humanitario, no podemos seguir con las carreteras bloqueadas, debe prevalecer el Estado de derecho”, sentenció.

“El sector privado ha manifestado las diferentes propuestas donde se puede debatir, se necesitan más espacios de diálogos y es un momento de tomar decisiones por el bien del país”, concluyó Antelo.

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