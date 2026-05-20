Enrique García: “Bolivia necesita leyes que garanticen la inversión extranjera”

El expresidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Enrique García, afirmó este miércoles durante el encuentro WCFA Américas que Bolivia necesita contar con leyes claras y estables que garanticen la inversión extranjera directa para impulsar el desarrollo económico del país.

García puso como ejemplo a China y destacó que una parte importante de su crecimiento se consolidó gracias a la llegada de inversiones provenientes de Estados Unidos, la Unión Europea y Australia.

“Bolivia debe tener leyes que garanticen la inversión, pero estas normas deben ser explicadas de manera sencilla a sectores mayoritarios de la población que no son técnicos ni expertos. Hay que explicarles en sencillo, eso es importante”, sostuvo.

El exejecutivo de CAF lamentó además que en Bolivia todavía exista desconfianza hacia la inversión extranjera y hacia organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Hay una discriminación al FMI como si fuera el demonio, a causa de un discurso que vendía esa idea. Lamentablemente, el nivel de educación en el país es bajo y es fácil explotarlo con discursos políticos diciéndole a la gente que los extranjeros se llevan nuestros recursos naturales y nuestra plata. No, eso hay que explicar”, manifestó García.

En ese contexto, consideró necesario impulsar una campaña de comunicación y pedagogía que permita explicar a la población el rol de la inversión privada y de los organismos internacionales en el desarrollo económico y productivo del país.

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