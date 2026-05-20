Bloqueos frenan exportaciones de soya y ponen en riesgo la siembra de invierno

Los bloqueos que este miércoles cumplen 20 días continúan generando millonarias pérdidas al sector productivo. Desde la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), denunciaron que las movilizaciones están impidiendo la exportación de productos derivados de la soya y dificultando el abastecimiento de combustibles en plena etapa de cosecha y siembra.

El gerente de Anapo, Jaime Hernández, explicó que países como Colombia, Perú, Chile y Ecuador reciben productos con valor agregado de la soya boliviana, pero actualmente las exportaciones están siendo afectadas por los puntos de bloqueo instalados en distintas carreteras del país.

“Estamos concluyendo la cosecha de la campaña de verano, pero a su vez tenemos un avance de la campaña de siembra de invierno de cultivos estratégicos y los bloqueos están impidiendo el acceso al diésel y, por lo tanto, se está poniendo en riesgo esta actividad productiva que puede generar pérdidas e impactar en la provisión de insumos para otras cadenas alimenticias”, señaló Hernández.

Desde Anapo advierten que las medidas de presión están desarticulando la cadena productiva, provocando incumplimientos en contratos de exportación y afectando la imagen del país ante mercados internacionales.

El sector oleaginoso estima pérdidas diarias de entre 3 y 4 millones de dólares debido a la imposibilidad de trasladar productos, abastecer combustible y mantener el ritmo normal de producción y exportación.

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