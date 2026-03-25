'Garza RG', la nueva apuesta de Anapo para mejorar la producción de soya

El gerente técnico de Anapo, Richard Trujillo, informó el lanzamiento de una nueva variedad de soya denominada 'Garza RG', desarrollada tras más de ocho años de investigación y que estará disponible para los productores en las próximas campañas agrícolas.

“Garza RG tiene un alto potencial de rendimiento, se adapta a las diferentes zonas productivas y presenta tolerancia a algunas enfermedades y a la sequía. La hemos presentado a los productores y ellos la van a sembrar en la campaña de invierno y de verano en gran escala”, explicó Trujillo.

El técnico detalló que la liberación de una nueva variedad de semilla implica un proceso riguroso que inicia con el cruzamiento en laboratorio, seguido de la selección de materiales y la multiplicación de semillas, una fase que puede extenderse por al menos ocho años.

Asimismo, adelantó que actualmente Anapo trabaja en el desarrollo de nuevas líneas que próximamente podrían convertirse en variedades tanto de soya como de trigo.

En el ámbito competitivo, Trujillo señaló que la institución mantiene convenios con países como Paraguay y Argentina, lo que permite la introducción de nuevas variedades. No obstante, remarcó que es el productor quien tiene la decisión final sobre su uso en cada campaña agrícola.

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