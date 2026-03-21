Gobierno deja sin efecto decreto que permitía importar soya sin arancel

El Gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 5591, que establece la abrogación del Decreto Supremo N° 5547, dejando sin efecto la normativa aprobada en febrero de 2026 relacionada con la importación de soya.

La nueva disposición, firmada por el presidente Rodrigo Paz Pereira, determina de forma explícita la anulación total del decreto anterior, en el marco de las competencias del Estado sobre régimen aduanero y comercio exterior.

El decreto señala que los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Desarrollo Productivo serán los encargados de ejecutar y cumplir la medida.

Con esta decisión, queda sin vigencia la norma que establecía condiciones específicas para la importación, incluyendo el arancel cero para la soya, que había generado debate en el sector productivo.

La abrogación implica que el marco regulatorio vuelve a regirse por la estructura arancelaria general vigente, que contempla tasas entre el 0% y el 40%, según el tipo de producto.

La eliminación del decreto se produce tras cuestionamientos de productores, principalmente en Santa Cruz, y en medio de mesas de diálogo con el Gobierno.

Autoridades habían anticipado que la norma sería revisada luego de conflictos y demandas del sector agropecuario, que pidió cambios en las condiciones de importación.

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