¿Sube o baja? Así cotiza el dólar paralelo en Bolivia este sábado 21 de marzo

El dólar en el mercado paralelo boliviano registró una ligera variación este sábado 21 de marzo, según datos difundidos por plataformas digitales que monitorean su cotización fuera del sistema financiero formal.

De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se ubica en Bs 9,30 para la compra y Bs 9,28 para la venta. Esta referencia muestra un leve incremento en la cotización de compra en comparación con la jornada del viernes, cuando se reportaban valores similares, pero sin variación adicional.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net también reflejó movimientos en sus registros. Este sábado situó el dólar en Bs 9,32 para la compra y Bs 9,29 para la venta. En su última actualización de la noche del viernes, el mismo portal indicaba Bs 9,31 para la compra y Bs 9,28 para la venta, lo que evidencia un ajuste moderado al alza en ambas puntas.

Aunque las variaciones son mínimas, los datos confirman una tendencia de estabilidad con ligeros incrementos en el mercado paralelo, un segmento que, si bien no está regulado por el sistema financiero boliviano, es utilizado como referencia por ciudadanos y algunos sectores económicos que operan en moneda extranjera.

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