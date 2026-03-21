¿Qué motivó la detención de Marcelo Arce y su traslado a la cárcel?

Un juzgado de Bolivia dispuso este viernes la detención preventiva por 140 días de Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del expresidente Luis Arce, en el marco de una investigación judicial en curso. La audiencia se realizó en Santa Cruz y determinó su ingreso al penal de Palmasola.

La decisión fue confirmada por su abogado defensor, Wálter Suárez, quien cuestionó la medida y anunció la presentación de una apelación. “Han dispuesto la detención preventiva por la existencia de elementos que determinan la concurrencia del tipo penal”, señaló.

Investigación en desarrollo

El Ministerio Público indicó que el caso incluye el análisis de movimientos económicos y adquisición de bienes en distintas regiones del país. Las autoridades prevén un plazo de hasta seis meses para completar peritajes financieros y jurídicos.

El fiscal Néstor Tórrez explicó que la investigación también alcanza al entorno familiar del imputado, con el objetivo de determinar la posible participación conjunta en las operaciones observadas.

Alcance del caso

El proceso involucra además al expresidente Luis Arce y a sus otros dos hijos. El exmandatario permanece en prisión preventiva en La Paz por otra causa vinculada a su gestión anterior en el área económica.

Las autoridades también indagan posibles vínculos con la empresa estatal YPFB, mientras se revisan documentos y otros elementos incautados tras la detención.

De forma paralela, se investiga un presunto perjuicio económico a la estatal petrolera relacionado con contratos para la provisión de insumos. Estos hechos forman parte de las líneas abiertas dentro del caso y continúan en verificación.

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