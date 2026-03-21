Defensa de Marcelo Arce apela los 140 días de prisión en Palmasola

La defensa de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, interpuso un recurso de apelación inmediata tras calificarse como "excesiva" la detención preventiva de 140 días. El abogado Walter Suárez confirmó la medida legal al finalizar la audiencia donde se determinó el traslado del imputado al penal de Palmasola.

El jurista sostuvo que el Ministerio Público no ha logrado demostrar la existencia de grandes transacciones de dinero en este momento procesal. “Para poder generar un análisis financiero y patrimonial de una persona se necesita hacer una pericia”, señaló Suárez ante los medios.

Respecto al patrimonio observado, la defensa técnica argumentó que dos de los inmuebles señalados por la Fiscalía fueron adquiridos mediante créditos hipotecarios bancarios. Según el abogado, esto debilita el argumento de la supuesta legitimación de ganancias ilícitas utilizado para fundamentar la cautelar.

Suárez manifestó que el Arce Mosqueira ejercerá su derecho a la defensa mientras se espera que una sala de apelación valore si el juez obró conforme a derecho. “Esperamos que una sala en apelación revoque esta determinación”, enfatizó el representante legal sobre el futuro jurídico de su cliente.

El imputado será trasladado inmediatamente al centro penitenciario cruceño mientras el Ministerio Público continúa con los seis meses de investigación aperturada. La defensa insistió en que los argumentos de la Fiscalía no son sólidos para sostener la concurrencia del tipo penal imputado.

Mira la programación en Red Uno Play