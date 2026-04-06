Hombre muere atropellado en la Villa Primero de Mayo y el conductor huye sin auxiliarlo

Un hombre perdió la vida luego de ser atropellado en la zona de la Villa Primero de Mayo. El hecho causó consternación entre vecinos, quienes alertaron a los servicios de emergencia tras encontrar a la víctima gravemente herida en plena vía.

De acuerdo con el reporte médico, el hombre fue trasladado en ambulancia hasta un centro de salud, sin embargo, llegó sin signos vitales debido a la gravedad de sus lesiones.

“Llegó un paciente en ambulancia sin signos vitales. Los médicos acudieron al llamado de los vecinos; había sufrido un atropello con fuga del conductor. La persona se encontraba tirada en el suelo sin sus pertenencias”, relató el médico que atendió el caso.

La víctima tendría entre 40 y 50 años. Vestía jeans, una prenda a cuadros y botines al momento del hecho. Hasta el momento no ha sido identificada, por lo que las autoridades solicitan la colaboración de la población para dar con sus familiares.

En paralelo, la Policía inició un operativo para ubicar al conductor responsable, quien tras el impacto no brindó auxilio y se dio a la fuga, dejando al hombre abandonado en el lugar.





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