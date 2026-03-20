Hijo de Luis Arce envía un contundente mensaje a su padre

Marcelo Arce Mosqueira ingresó hoy al Palacio de Justicia de Santa Cruz enviando un sorpresivo mensaje de respaldo a su padre, el expresidente Luis Arce: “Lo amo, es un ejemplo”. El hijo del exmandatario llegó a su audiencia cautelar custodiado por efectivos policiales y vistiendo una polera negra a las 14:50.

El Ministerio Público fundamentó la imputación formal por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas tras una investigación financiera. Según el informe de la UIF, el sindicado posee un registro de 18 bienes inmuebles y 20 vehículos que no coinciden con su perfil económico.

La Fiscalía General del Estado solicitó formalmente la detención preventiva del investigado por un periodo de 180 días en el centro penitenciario de Palmasola. El proceso también vincula al imputado con supuestas irregularidades detectadas en la gestión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Arce Mosqueira permaneció esposado durante su traslado a las dependencias judiciales mientras emitía breves declaraciones ante los medios de comunicación. El juez cautelar deberá determinar ahora si existen riesgos procesales suficientes para ordenar su reclusión mientras continúan las pericias fiscales.

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