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Policial

Abogado exige ampliar investigación a Marcelo Arce por contratos en YPFB y YLB

El jurista Curmi Rocha denunció presuntas irregularidades en adjudicaciones y pidió investigar el rol del hijo del expresidente en el caso Botrading.

Red Uno de Bolivia

23/03/2026 17:35

Santa Cruz

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Curmi Rocha pidió públicamente la ampliación de la investigación en el caso de presuntas irregularidades en contratos vinculados a YPFB y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), apuntando directamente a Marcelo Arce Mosquera, hijo del expresidente Luis Arce.

Según el jurista, existen elementos que deben ser investigados con mayor profundidad, especialmente en relación a la firma de contratos con la empresa Botrading, que estaría vinculada a un esquema irregular de adjudicaciones.

“Se exige la ampliación de investigación por la firma irregular entre YPFB y Botrading y los contratos en YLB”, manifestó Rocha.

 Denuncian cobros irregulares y tráfico de influencias

El abogado sostuvo que Arce Mosquera habría tomado contacto directo con procesos de adjudicación, incluso haciéndose pasar como encargado de estos procesos.

“Se hacía pasar como encargado de las adjudicaciones, donde él podía recibir el 10% como diezmo”, afirmó.

Asimismo, señaló que estas acciones se habrían dado en un contexto en el que el propio ministro de Gobierno aseguró que el hijo del expresidente tenía influencia dentro de YPFB.

Fiscalía debe definir si admite la investigación

El abogado indicó que este martes se cumple el plazo para que el Ministerio Público determine si admite o no la solicitud de inicio de investigación contra Marcelo Arce.

De acuerdo con la denuncia, el hijo del expresidente habría direccionado la adjudicación de contratos hacia determinadas empresas, presuntamente beneficiándose de las utilidades generadas.

 

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