Fiscalía confirma que la audiencia cautelar de Luis Marcelo Arce debe realizarse este viernes

El Ministerio Público solicitará la detención preventiva por 180 días como medida excepcional.

Naira Menacho

16/10/2025 23:23

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

Luis Marcelo Arce Mosqueira fue aprehendido este jueves por una denuncia de violencia familiar y doméstica. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó que el proceso se encuentra en etapa de imputación formal y que la audiencia cautelar debe realizarse hasta las 18:00 de este viernes 17 de octubre.

“Al haberse presentado la imputación formal el 10 de octubre, y cumplido el paso previo de la declaración informativa, la fiscal solicitó la audiencia de medidas cautelares dentro del término de 24 horas”, explicó Zeballos en el programa Que No Me Pierda (QNMP).

La Fiscalía anunció que solicitará la detención preventiva por 180 días (seis meses), como medida excepcional. Esta solicitud fue realizada por escrito por la fiscal asignada al caso, según Zeballos.

Juez evaluará acuerdo conciliatorio

Ante la existencia de un acuerdo conciliatorio entre Luis Marcelo Arce Mosqueria y la víctima, el fiscal departamental aseguró que será la autoridad judicial quien debe evaluarlo; no obstante, afirmó que también se deben valorar otros elementos probatorios.

Zeballos aclaró que la presentación de Arce ante la Policía se produjo gracias a las gestiones de la Fiscalía y el Ministerio Público, que ejecutaron la orden de aprehensión y la activación del sello rojo.

Luis Marcelo Arce fue aprehendido en Santa Cruz, investigado por el presunto delito de violencia familiar o doméstica en sus vertientes físicas y psicológicas. De acuerdo a la valoración médico forense, se acreditaron 12 días de incapacidad.

