Real Potosí apuesta al ascenso entre deudas, fe y una hinchada que revienta estadios

Real Potosí vive uno de los momentos más intensos de los últimos años. En plena recta final hacia el ansiado ascenso a la Primera División, su presidente, Freddy Marca, habló sobre el presente del club, la presión deportiva, la fuerza de la hinchada y, sobre todo, la pesada mochila económica que heredó la institución.

En entrevista con el QNMP, el dirigente destacó que el equipo “está cumpliendo el sueño de todo el pueblo potosino”, un sueño que él mismo acaricia desde niño, cuando asistía a los partidos del histórico cuadro lila. Hoy, desde la dirigencia, asegura estar comprometido a llevar nuevamente al club a la máxima categoría.

Marca reconoció sin rodeos que Real Potosí arrastra obligaciones económicas generadas por anteriores administraciones. Detalló que, al asumir, encontró una deuda superior a los 350 mil dólares con jugadores extranjeros, a la que se suman demandas pendientes con futbolistas nacionales y beneficios sociales por servicios prestados.

Aun así, insiste en que no piensa “botar la toalla”. Explicó que su directorio ha iniciado conciliaciones, firmado documentos privados y elaborado planes de pago para evitar que la situación financiera se convierta en una barrera insalvable.

“Hay que dar soluciones y las estamos dando”, afirmó el presidente, quien también reveló que la planilla mensual actual asciende a 55 mil dólares, monto que aumentará en caso de lograr el ascenso.

El titular lila aseguró contar con la solvencia necesaria para sostener el proyecto. Reveló que es un empresario del rubro industrial minero y que exporta material al mercado europeo, además de destacar que tanto el vicepresidente como el secretario general también forman parte de un directorio con capacidad económica.

Según Marca, el club está siendo administrado bajo un modelo empresarial que busca transparencia, orden y proyección a largo plazo. Uno de los puntos que más emoción generó en el dirigente fue la masiva asistencia del último partido, donde —afirmó— el estadio quedó “chico” ante la presencia de entre 25.000 y 26.000 hinchas.

Agradeció a los aficionados llegados incluso desde otras ciudades e incluso desde el exterior, aunque pidió disculpas a quienes no pudieron ingresar debido a que las puertas fueron rebasadas ante la multitud. “Real Potosí, incluso en categoría B, ha llevado más hinchada que clásicos en otras ciudades”, destacó.

Marca confirmó que viajará a Santa Cruz para acompañar al equipo en el próximo encuentro decisivo. Sin cantar victoria antes de tiempo, aseguró que la institución está preparada para enfrentar el desafío del ascenso.

“Hoy con Dios, mañana con Dios y siempre con Dios. Vamos a salir adelante”, expresó el dirigente, convencido de que el esfuerzo dirigencial y el empuje de la hinchada pueden marcar el retorno de Real Potosí a la élite.

Mira la programación en Red Uno Play