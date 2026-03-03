SOL impugnará fallo del TED que la deja fuera de las elecciones

Oscar Vargas anunció que este miércoles presentarán una impugnación contra la sentencia del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) que anuló la personalidad jurídica de la agrupación ciudadana SOL, que lo postulaba a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

Vargas explicó que la cancelación afecta directamente a 12 candidatos a la Alcaldía y a 102 aspirantes al Concejo Municipal.

“Nuestros abogados ya han comenzado a trabajar. Nosotros presentaremos una impugnación mañana”, señaló.

Desde SOL lamentaron que la determinación se haya dado a 19 días de las elecciones subnacionales y aseguraron que cumplieron de manera “paulatina y sistemática” con toda la normativa vigente.

Asimismo, no descartaron iniciar movilizaciones en los municipios donde la agrupación participa, incluida la capital cruceña.

