Pastor peruano

SOL impugnará fallo del TED que la deja fuera de las elecciones

Este miércoles, la agrupación presentará formalmente la impugnación contra la cancelación de su personalidad jurídica. Oscar Vargas denuncia que la medida afecta a 12 candidatos a alcaldes y 102 aspirantes a concejales en todo el departamento.

Miguel Ángel Roca Villamontes

03/03/2026 16:14

Escuchar esta nota

Oscar Vargas anunció que este miércoles presentarán una impugnación contra la sentencia del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) que anuló la personalidad jurídica de la agrupación ciudadana SOL, que lo postulaba a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

Vargas explicó que la cancelación afecta directamente a 12 candidatos a la Alcaldía y a 102 aspirantes al Concejo Municipal.

“Nuestros abogados ya han comenzado a trabajar. Nosotros presentaremos una impugnación mañana”, señaló.

Desde SOL lamentaron que la determinación se haya dado a 19 días de las elecciones subnacionales y aseguraron que cumplieron de manera “paulatina y sistemática” con toda la normativa vigente.

Asimismo, no descartaron iniciar movilizaciones en los municipios donde la agrupación participa, incluida la capital cruceña.

 

