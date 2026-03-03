Así funciona “Billetes Bolivia”, la app del BCB para verificar serie B sin internet

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza, presentó la aplicación oficial Billetes Bolivia, diseñada para verificar de manera inmediata la autenticidad de los billetes de 10, 20 y 50 bolivianos de la serie B.

La autoridad remarcó que los billetes adquiridos con anterioridad y que circulan en el país son “absolutamente legales”, y llamó a la ciudadanía a mantener la confianza en el sistema financiero. Además, aseguró que todo el dinero distribuido a través de cajeros automáticos está plenamente validado por el BCB.

¿Cómo funciona la aplicación?

La app está disponible para dispositivos Android e iOS y, una vez descargada, puede utilizarse sin necesidad de conexión a internet.

Ofrece dos modalidades de verificación:

1️⃣ Ingreso manual

El usuario selecciona el corte del billete, introduce el número de serie y presiona “Verificar”.

Si el billete es válido, el sistema muestra el mensaje: “No observado”.

2️⃣ Escaneo con cámara

Basta con enfocar el número de serie con la cámara del celular.

De inmediato, la aplicación muestra un mensaje en verde con la palabra “Válido” si el billete no corresponde a los observados tras el accidente.

También disponible vía web

Además de la aplicación móvil, el ente emisor mantiene habilitado el verificador digital en su portal institucional, al que se puede acceder a través de su página oficial.

Desde el BCB reiteraron que la aplicación digital es la vía más rápida y segura para despejar dudas sobre la autenticidad de los billetes de la serie B y evitar rechazos injustificados en transacciones comerciales.

