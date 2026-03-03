TEMAS DE HOY:
Policial

Envían a la cárcel a dos “biciladrones” que asaltaban a estudiantes en Cochabamba

Los acusados fueron reconocidos como autores de varios robos en la OTB Litoral. Uno de ellos amenazó a un estudiante con una manopla para quitarle su dinero.

Cristina Cotari

03/03/2026 14:39

Fachada de la cárcel de San Sebastián en Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba

Dos presuntos “biciladrones” fueron enviados con detención preventiva a distintos recintos penitenciarios de Cochabamba, tras ser acusados de robar celulares y dinero a estudiantes en la OTB Litoral, en el Distrito 3 de la ciudad.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Rolando Vera, informó que el pasado sábado se realizó la audiencia de medidas cautelares.

Uno de los implicados fue enviado con detención preventiva por tres meses al penal de San Sebastián varones, mientras que su cómplice fue recluido por el mismo periodo en el penal de San Antonio.

Según el reporte policial, inicialmente el presunto cómplice había obtenido detención domiciliaria; sin embargo, tras formalizarse una nueva denuncia por robo, se ejecutó una orden de aprehensión en su contra y fue remitido a la cárcel.

La Policía aprehendió la semana pasada a ambos sujetos, identificados como los autores de varios asaltos cometidos en bicicleta. Uno de ellos fue reconocido como el hombre que amenazó a un estudiante con una manopla para obligarlo a entregar su dinero.

De acuerdo con la investigación, los sindicados atacaban tanto a varones como a mujeres, a quienes despojaban de sus celulares y efectivo. El caso continúa en etapa investigativa.

