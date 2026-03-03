Allanan oficina de la Iglesia y vivienda de pastor peruano investigado por estupro

La Policía y el Ministerio Público ejecutaron este martes 3 de marzo allanamientos en el domicilio y en la oficina de la iglesia del pastor peruano Marco Antonio Núñez, fundador y principal representante de la congregación Dios Con Nosotros (DCN), en el marco de la investigación por el presunto delito de estupro dentro del denominado caso Vanesa H.

Los operativos se realizaron en un condominio ubicado en la zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde las autoridades procedieron al secuestro de documentación y otros elementos que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con datos preliminares, la intervención fue solicitada luego de que el investigado se abstuviera de declarar y, según reportes oficiales, no hubiera colaborado con la entrega de información para el avance del proceso.

El pastor se encuentra actualmente con detención preventiva en el penal de Palmasola, mientras continúan las diligencias dispuestas por el Ministerio Público.

El caso continúa en etapa investigativa y se aguardan nuevos informes oficiales en las próximas horas.

