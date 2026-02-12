Fiscalía revoca rechazo y pastor investigado por estupro enfrenta ahora dos procesos

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, emitió una resolución jerárquica que revoca el rechazo de la primera denuncia presentada contra el pastor evangélico Marco Antonio Núñez del Arco, investigado por los presuntos delitos de estupro agravado y violencia familiar y doméstica.

Con esta nueva determinación, el religioso de nacionalidad peruana enfrenta ahora dos procesos investigativos en su contra, mientras permanece aprehendido en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

La primera denuncia había sido cerrada bajo el argumento de una posible prescripción; sin embargo, tras una objeción presentada el pasado lunes, la Fiscalía Departamental resolvió revertir esa decisión en un plazo de dos días.

“Ya la Fiscalía Departamental ha emitido la resolución jerárquica en razón a la objeción que se hubiese presentado el día lunes, es decir, en tiempos récord. En dos días hemos emitido una resolución jerárquica, pese a que el procedimiento prevé un paso mayor, pero analizando todos los antecedentes se ha determinado revocar la decisión de rechazo emitida por la Fiscal de Materia, Margot Vargas, a efectos de que continúen las investigaciones”, señaló Zeballos.

La autoridad explicó que, con la reapertura del primer caso, se deberán realizar todos los actos investigativos pendientes y el imputado será convocado dentro de este proceso reactivado.

Asimismo, indicó que se analiza la actuación inicial dentro del caso, debido a que la resolución jerárquica identificó hechos que no fueron desarrollados en su momento, presuntamente por la premura en las investigaciones.

“Vamos a reencauzar esta investigación y vamos a resolver lo que determina el procedimiento (…) En delitos de razón de género, se va a requerir, considerando los riesgos procesales de fuga y obstaculización, la medida excepcional de detención preventiva por el término máximo que fija el procedimiento de 180 días”, precisó.

El Ministerio Público solicitará la detención preventiva del pastor en el penal de Palmasola, mientras se desarrollan ambos procesos en su contra.

Con la reapertura de la primera denuncia, la situación jurídica del religioso se agrava y queda a la espera de la audiencia cautelar donde se definirá su situación legal.

Mira la programación en Red Uno Play