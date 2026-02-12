TEMAS DE HOY:
Policial

Celular lo ubicó en Santa Cruz: activan alerta migratoria contra sospechoso del crimen de Luana

El principal sospechoso continúa prófugo. La Policía coordina con Brasil y realiza controles en fronteras tras el último registro en Santa Cruz.

Cristina Cotari

12/02/2026 13:34

Una inspección a la escena del crimen de Luana. Foto: Fiscalía
Cochabamba

Escuchar esta nota

La Fiscalía activó una alerta migratoria contra Leonardo Oliveira Barbosa, principal sospechoso del feminicidio de Luana Natalia T. R., de 30 años, ocurrido en la ciudad de Cochabamba.  El ciudadano brasileño, identificado como la última persona que estuvo con la víctima, continúa prófugo mientras avanzan las investigaciones.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Marcelo Núñez, informó que el caso sigue en investigación y que se manejan algunas pistas sobre el paradero del sospechoso.

 

 

Señaló que el último registro del teléfono celular del investigado lo ubica en la ciudad de Santa Cruz y no se descarta que haya salido del país.

“Tenemos conocimiento de que su celular estuvo encendido por última vez en Santa Cruz. No olvidemos que es extranjero y tiene facilidad de salir del país. Incluso tenemos información de que sería piloto”, indicó.

Núñez explicó que se activó la coordinación con unidades de inteligencia de la Policía de Brasil para dar con su ubicación, además de realizar controles en pasos fronterizos.

“Es posible que el sujeto se encuentre en el país vecino, pero no podemos determinar aún su ubicación exacta”, añadió.

La alerta migratoria busca evitar que el sospechoso ingrese o salga del país sin ser detectado, mientras continúan las labores de búsqueda y captura.

A ocho días del crimen, el caso sigue generando indignación y pedidos de resultados por parte de familiares y colectivos que exigen justicia para la víctima. Según informes oficiales, el investigado mantenía una relación sentimental con Luana desde hace aproximadamente tres meses.

La Policía y la Fiscalía aseguraron que las investigaciones continúan y que se mantienen los operativos para dar con el paradero del principal sospechoso y ponerlo a disposición de la justicia.

