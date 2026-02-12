¿Por qué aprehendieron al exinterventor de EPSAS y de qué se lo acusa?

La Policía aprehendió este jueves al exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), Bladimir Iraizos, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y daño económico al Estado, en el marco de la investigación por la compra de tuberías de procedencia china durante su gestión (2021-2023) por un monto de Bs 14 millones.

“Actualmente ha sido puesto a disposición del Ministerio Público. La orden de aprehensión fue emitida hace unos días por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, supuestamente porque se habrían comprado tuberías que no cumplen las especificaciones técnicas”, informó Henry Pinto, director departamental de la Felcc de La Paz.

La orden fue emitida por el Ministerio Público días atrás, luego de que se identificaran presuntas irregularidades en un proceso de contratación directa y por excepción para la adquisición de insumos destinados a un proyecto de la empresa.

El exinterventor fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público para prestar su declaración informativa.

De acuerdo con la investigación, las tuberías adquiridas no cumplirían con las especificaciones técnicas requeridas, lo que habría generado el perjuicio económico al Estado.

“Es por un proceso de compra directa y por excepción de tuberías para un proyecto en EPSAS. Aproximadamente son 14 millones de bolivianos de daño que nosotros hemos calculado”, informó Edgar Landívar, actual interventor de la empresa de agua, quien se apersonó al Ministerio Público.

La autoridad señaló que el objetivo institucional es recuperar los recursos observados.

Iraizos también es investigado por presunto tráfico de influencias y uso indebido de cargos en la presunta contratación irregular de Nayda F. R. como Supervisora Abogada en materia laboral, pese a que —según la investigación fiscal— no contaba con título profesional ni matrícula para ejercer la abogacía.

Asimismo, tiene procesos abiertos por supuestos intentos de soborno a dirigentes de organizaciones sociales y empresarios.

