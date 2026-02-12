La Paz: Fiscalía proyecta afiches digitales para reforzar búsqueda de personas

La Fiscalía Departamental de La Paz puso en funcionamiento tótems informativos digitales en sus plataformas de atención de La Paz, El Alto y la zona Sur, como parte de una estrategia para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y la lucha contra la trata y tráfico.

Los dispositivos consisten en pantallas digitales instaladas en espacios de alta concurrencia dentro de las oficinas del Ministerio Público. A través de ellas se proyectan afiches con fotografías, datos personales y características de personas reportadas como desaparecidas, cuyos casos son investigados por la Fiscalía Especializada en Trata y Tráfico.

“No son solo equipos tecnológicos, son instrumentos de esperanza, visibilización y acción conjunta. En estos espacios proyectaremos los afiches de personas cuyos casos son investigados por la Fiscalía Especializada de Trata y Tráfico”, señaló el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez.

¿Cómo funcionan los tótems?

Los tótems difunden de manera continua información actualizada sobre personas desaparecidas, permitiendo que cualquier ciudadano que acuda a realizar un trámite pueda visualizar los datos y, en caso de reconocer a alguien, aportar información relevante a las autoridades.

Según datos del Ministerio Público, entre el 3 de enero y el 11 de febrero de este año las plataformas de atención registraron 23.652 usuarios. Esto implica que alrededor de 5.843 personas por semana tendrán acceso a la información proyectada, ampliando significativamente el alcance de los avisos de búsqueda.

La ubicación estratégica de los dispositivos apunta a convertir a la ciudadanía en aliada directa de las investigaciones, facilitando la generación de pistas o datos que permitan dar con el paradero de las víctimas.

Casos en investigación

El fiscal Torrez informó que en lo que va de la gestión ingresaron 22 denuncias por personas desaparecidas, de las cuales 12 ya fueron resueltas con la localización de las víctimas, gracias a la aplicación de los protocolos de búsqueda.

Actualmente, 31 casos permanecen en investigación activa en despachos especializados de La Paz, El Alto y provincias. La mayor incidencia se concentra en adolescentes de entre 13 y 18 años.

