Atención: el dólar paralelo presenta variaciones la tarde de este jueves

El mercado paralelo del dólar registra leves movimientos este 12 de febrero, según las plataformas digitales que monitorean su comportamiento.
12/02/2026 12:51
Escuchar esta nota
La cotización del dólar estadounidense en el mercado paralelo registró este jueves 12 de febrero al mediodía una leve variación respecto a los valores observados durante las primeras horas de la jornada, reflejando la constante tensión entre oferta y demanda de divisas en el país.
De acuerdo con datos del portal especializado dolarboliviahoy.com, a las 12:38 el dólar se cotizaba en Bs 9,12 para la venta y Bs 9,14 para la compra. Estas cifras muestran un ligero ajuste frente a la mañana, cuando la moneda norteamericana alcanzó Bs 9,11 para la venta y Bs 9,12 para la compra.
Por su parte, el denominado dólar blue, reportado por el sitio bolivianblue.net, también presentó leves movimientos en el mercado informal, situándose en Bs 9,12 para la venta y Bs 9,15 para la compra, manteniéndose en un rango similar, pero con pequeñas diferencias entre plataformas de referencia.
Estas fluctuaciones, aunque mínimas en términos numéricos, son seguidas con atención por comerciantes, importadores y ciudadanos que buscan resguardar el valor de sus ingresos frente a la escasez de divisas en el sistema financiero formal.
Cotización del dólar paralelo
Cotización del dólar blue
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55