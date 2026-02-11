Petroleros respaldan a presidente de YPFB y rechazan denuncias de sobreprecio

La Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia (FSTPB) expresó su rechazo a las denuncias y cuestionamientos públicos contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y su presidente, Yussef Akly Flores, a quien acusan de supuestos contratos con sobreprecio en la importación de petróleo.

A través de un pronunciamiento, el ente sindical calificó las acusaciones como infundadas y aseguró que no permitirá que se afecte el prestigio de la empresa estatal ni la honra de sus autoridades.

“No se puede dañar la imagen de YPFB con especulaciones políticas sin pruebas contundentes”, señala el documento.

La organización también manifestó preocupación por lo que considera ataques recurrentes contra la petrolera estatal y recordó que la gestión de los hidrocarburos implica procesos técnicos y operativos complejos que requieren conocimiento especializado.

En esa línea, la FSTPB pidió respeto a la autonomía de gestión de la empresa y solicitó que se permita a la actual administración demostrar, con criterios técnicos, las soluciones estructurales que se implementan para enfrentar la problemática de los combustibles en el país.

Finalmente, la federación ratificó su respaldo pleno a los tres meses de gestión de Akly al frente de YPFB, destacando su capacidad técnica y liderazgo en la conducción de la principal empresa estratégica del país.

