Japón vuelve a reactivar la mayor planta nuclear del mundo tras suspender operaciones

La empresa eléctrica japonesa TEPCO planea aumentar gradualmente la cantidad de energía generada en Kashiwazaki-Kariwa hasta retomar las operaciones comerciales a partir del 18 de marzo.
11/02/2026 7:05
Escuchar esta nota
La compañía eléctrica japonesa TEPCO (Tokyo Electric Power Company) volvió a reactivar la planta nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad y clausurada en 2011 tras el accidente en Fukushima, un reinicio que fue suspendido el pasado enero después de que saltara una alarma.
"A las 14:00 hora local (5:00 GMT) se retiraron las barras de control y se puso en marcha el reactor" número 6 de la central nuclear, indicó TEPCO en un comunicado.
La empresa planea aumentar gradualmente la cantidad de energía generada en Kashiwazaki-Kariwa hasta retomar las operaciones comerciales a partir del 18 de marzo.
TEPCO ya reinició la planta el 21 de enero, quince años después de su clausura en 2011 a raíz del accidente nuclear de Fukushima, pero se vio obligada a apagar el reactor tras detectar una alarma en el sistema de monitorización de las barras de control, que permiten regular su potencia y son esenciales para su seguridad.
Los reactores 6 y 7 de Kashiwazaki-Kariwa ya pasaron las revisiones para su reactivación en 2017, pero posteriormente se ordenó a la central permanecer inoperativa por fallas en la seguridad contra ataques terroristas.
En diciembre de 2023 se dio el visto bueno a las medidas adoptadas y desde entonces TEPCO viene realizando los trámites necesarios para poner ambos en marcha.
Por su capacidad de más de 8.000 megavatios (MW), la planta de Kashiwazaki-Kariwa es una pieza clave en el plan de suministro energético de TEPCO y va en línea con la estrategia promovida por el Ejecutivo japonés de Sanae Takaichi de impulsar las nucleares con vistas a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones.
