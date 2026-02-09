Lo que comenzó como un domingo de descanso en el empobrecido distrito de Bab el-Tebbaneh se transformó en una pesadilla nacional. Las autoridades libanesas confirmaron este lunes el fin de las operaciones de rescate tras el derrumbe de un edificio residencial de dos manzanas, dejando un saldo trágico de 14 personas fallecidas.

El director general de Defensa Civil, Imad Khreish, informó que, tras horas de remover escombros en una carrera contra el reloj, se logró rescatar con vida a ocho personas. Sin embargo, la esperanza se desvaneció al confirmar que el resto de los ocupantes no sobrevivieron al impacto. Al momento del colapso, se estima que 22 personas se encontraban dentro de la estructura.

El edificio, compuesto por 12 apartamentos en total, se ubicaba en una de las zonas más vulnerables de Trípoli. El alcalde, Abdel Hamid Karimeh, no ha dudado en declarar a Trípoli como "ciudad afectada por desastres", advirtiendo que la vida de miles de ciudadanos pende de un hilo debido a estructuras inseguras.

Solo el mes pasado, otro derrumbe mortal sacudió la ciudad. Las autoridades estiman que existen al menos 105 edificios con orden de evacuación inmediata por riesgo de colapso inminente.

El primer ministro, Nawaf Salam, aseguró que se proporcionará albergue y financiamiento para reforzar edificios en riesgo, aunque subrayó que la evaluación técnica es responsabilidad de las autoridades locales. Por su parte, el presidente del Parlamento, Nabih Berri, instó a una movilización nacional para indemnizar a las familias.

Con información de Infobae y Cadena 3.

