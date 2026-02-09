Alcaldía de Oruro intensifica controles tras rotura de tablón en el Último Convite

A pocos días de la entrada del Carnaval de Oruro, la seguridad de las graderías se ha convertido en la prioridad máxima para las autoridades. Tras las denuncias ciudadanas y videos virales que mostraron la ruptura de un tablón durante el Último Convite el pasado domingo, el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) anunció medidas drásticas para evitar accidentes.

Rigurosidad ante fallas estructurales

El incidente del domingo puso en alerta a los asistentes que se preparan para los dos días de devoción a la Virgen del Socavón. Ante esto, el Secretario Municipal de Cultura, Víctor Hugo Vásquez, informó que ya se han comunicado con los propietarios de las estructuras observadas para que realicen las mejoras inmediatas.

Sin embargo, la advertencia fue clara: toda estructura que no cumpla con los estándares será decomisada.

"Se los vamos a retirar. Tenemos la grúa y se los vamos a retirar inmediatamente porque no podemos poner en riesgo la vida de nuestros espectadores", enfatizó Vásquez.

Inspección final: Miércoles decisivo

Para garantizar la seguridad de los miles de turistas nacionales y extranjeros, se ha programado una inspección técnica final este miércoles. En este operativo participarán profesionales de la alcaldía junto a efectivos de la Policía y el Ejército.

Los puntos clave que se evaluarán son:

Resistencia de materiales: Los tablones deben estar en perfecto estado.

Dimensiones: El tamaño de los asientos debe cumplir con la normativa para evitar hacinamiento.

Estabilidad: Las estructuras deben ser "impecables" y no ceder ante el peso.

Vásquez también hizo referencia a incidentes pasados en otras regiones, como Potosí, señalando que estos eventos deben servir para la reflexión y para extremar los cuidados.

Un llamado a la fiesta responsable

Pese al percance, el Secretario de Cultura aseguró que la ciudad está "absolutamente lista" para recibir al mundo en la denominada "Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad".

Las autoridades cerraron su informe con tres recomendaciones fundamentales para los visitantes: cuidado minucioso de su integridad física, consumo responsable de bebidas alcohólicas y gestión de residuos, instando a usar los basureros para preservar la imagen de la ciudad.

