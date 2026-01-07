¡Se viene el Carnaval! Oruro espera a 20 mil danzarines y miles de músicos

La fiesta más grande de Bolivia ya calienta motores. La ACFO confirmó la participación de miles de bailarines, músicos y creadores de contenido que llegarán al país para vivir el Carnaval de Oruro 2026.
07/01/2026 12:53
Escuchar esta nota
¡La cuenta regresiva para el Carnaval de Oruro 2026 ya empezó! El presidente de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO), Ángel Arancibia, confirmó que la próxima edición reunirá a 52 conjuntos folklóricos, más de 20 mil danzarines y alrededor de 30 mil músicos, quienes darán vida a una de las expresiones culturales más importantes del país.
La majestuosa festividad, reconocida como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, no solo atraerá a miles de devotos y turistas, sino también a influencers y creadores de contenido, que llegarán a Bolivia para mostrar al mundo el esplendor del folklore orureño.
Preparativos e infraestructura
En cuanto a la organización, Arancibia informó que la ACFO ya trabaja en mejoras de infraestructura, entre ellas la habilitación de nuevos palcos a lo largo de la avenida Cívica, además de la instalación de cabinas especiales para brindar mayor comodidad a los espectadores.
Asimismo, se prevé la colocación de baños, el refuerzo de medidas de seguridad y una mejor organización logística, con el objetivo de garantizar una experiencia segura y ordenada para danzarines, músicos y visitantes.
El Carnaval de Oruro 2026 promete ser una de las ediciones más multitudinarias y mediáticas de los últimos años, consolidándose como un símbolo de identidad, fe y cultura boliviana.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55
12:25
14:00
15:00
16:30
17:00
18:55